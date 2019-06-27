В аварии в Полоцком районе погибли трое взрослых и 12-летний ребёнок

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, Audi двигалась по трассе Р-46. На 47 км автодороги иномарка выехала на встречную полосу, где врезалась в Mazda.

Новости Беларуси. 26 июня около семи часов вечера в Полоцком районе из-за лобового столкновения легковушек погибли четыре человека.

В результате аварии смертельные травмы получили четыре человека. Два пассажира Audi погибли на месте, водитель того же автомобиля и 12-летний пассажир Mazda скончались в больнице. Водитель и пассажир Mazda госпитализированы.

На неделе в Гродненском районе в аварии легковушку разорвало на части.