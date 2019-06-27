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В аварии в Полоцком районе погибли трое взрослых и 12-летний ребёнок

27 июня 2019 06:31
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Новости Беларуси. 26 июня около семи часов вечера в Полоцком районе из-за лобового столкновения легковушек погибли четыре человека.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, Audi двигалась по трассе Р-46. На 47 км автодороги иномарка выехала на встречную полосу, где врезалась в Mazda.  

В аварии в Полоцком районе погибли трое взрослых и 12-летний ребёнок-1

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

В результате аварии смертельные травмы получили четыре человека. Два пассажира Audi погибли на месте, водитель того же автомобиля и 12-летний пассажир Mazda скончались в больнице. Водитель и пассажир Mazda госпитализированы.  

На неделе в Гродненском районе в аварии легковушку разорвало на части.  

Погибла девушка – подробнее здесь.  

# Авария в Витебской области # происшествия

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