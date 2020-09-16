«Я не предполагал, что за сопротивление сотрудникам милиции можно получить реально срок»

Новости Беларуси. История осужденного минчанина, оказавшего сопротивление правоохранителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужчина находился в республиканском розыске за уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы. Его местонахождение установили. Во время задержания нарушитель оказал сопротивление, нанес несколько ударов по голове сотруднику МВД и пытался завладеть табельным оружием. Позже выяснилось, что мужчина уже состоял на учете в Ленинском РУВД Минска за ранее совершенные преступления.

Минчанина признали виновным. Суд назначил наказание в виде лишения свободы и обязал выплатить пострадавшим правоохранителям денежную компенсацию в размере 1,5 тысячи рублей.

Находясь на заправке – я туда приехал с друзьями заправиться и в магазин – выходя из заправки, проводилось мое задержание двумя сотрудниками МВД. Сказали: «Последуйте за нами в автомобиль». Я начал сопротивляться, не давать им заломать мне руки. Начал вырывать руки из захватов.

Я сожалею, что оказал сопротивление сотрудникам внутренних дел. Я каюсь. Я не предполагал, что за сопротивление сотрудникам милиции можно получить реально срок. По суду мне дали 1 год 10 месяцев лишения свободы.