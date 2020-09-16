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«Я не предполагал, что за сопротивление сотрудникам милиции можно получить реально срок»

16 сентября 2020 17:04
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Новости Беларуси. История осужденного минчанина, оказавшего сопротивление правоохранителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Мужчина находился в республиканском розыске за уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы. Его местонахождение установили. Во время задержания нарушитель оказал сопротивление, нанес несколько ударов по голове сотруднику МВД и пытался завладеть табельным оружием. Позже выяснилось, что мужчина уже состоял на учете в Ленинском РУВД Минска за ранее совершенные преступления.  

«Я не предполагал, что за сопротивление сотрудникам милиции можно получить реально срок»-1

Минчанина признали виновным. Суд назначил наказание в виде лишения свободы и обязал выплатить пострадавшим правоохранителям денежную компенсацию в размере 1,5 тысячи рублей.   

«Я не предполагал, что за сопротивление сотрудникам милиции можно получить реально срок»-4

Находясь на заправке – я туда приехал с друзьями заправиться и в магазин – выходя из заправки, проводилось мое задержание двумя сотрудниками МВД. Сказали: «Последуйте за нами в автомобиль». Я начал сопротивляться, не давать им заломать мне руки. Начал вырывать руки из захватов.   

«Я не предполагал, что за сопротивление сотрудникам милиции можно получить реально срок»-7

Я сожалею, что оказал сопротивление сотрудникам внутренних дел. Я каюсь. Я не предполагал, что за сопротивление сотрудникам милиции можно получить реально срок. По суду мне дали 1 год 10 месяцев лишения свободы.  

«Я не предполагал, что за сопротивление сотрудникам милиции можно получить реально срок»-10

Хотел бы сказать, что не следует сопротивляться сотрудникам милиции во время того, как они осуществляют свою работу, свои обязанности.   

# Милиция Беларуси # происшествия # Фотофакт

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