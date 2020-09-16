В Бобруйске на стройке рабочий упал с высоты и погиб

Новости Беларуси. Днём 13 сентября житель Бобруйска погиб в результате падения с высоты.
Как сообщает Следственный комитет, 40-летний мужчина выполнял строительные работы на одном из предприятий. В какой-то момент рабочий упал в световое окно потолочного перекрытия с высоты 4,8 метра на железобетонный пол.
Фото: Следственный комитет
Бобруйчанин получил тяжёлые травмы и погиб на месте. Установлено, что мужчина не был официально трудоустроен, не прошёл обучение и инструктаж по технике безопасности.
Место происшествия осмотрено, изучается изъятая документация строительной организации, назначено проведение судмедэкспертизы.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.303 УК РБ.
Весной 2020 года погиб рабочий на стройплощадке в Минске. Мужчина оступился и упал с 8-метровой высоты (здесь подробности).