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В Бобруйске на стройке рабочий упал с высоты и погиб

16 сентября 2020 14:13
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Новости Беларуси. Днём 13 сентября житель Бобруйска погиб в результате падения с высоты.

Как сообщает Следственный комитет, 40-летний мужчина выполнял строительные работы на одном из предприятий. В какой-то момент рабочий упал в световое окно потолочного перекрытия с высоты 4,8 метра на железобетонный пол.

В Бобруйске на стройке рабочий упал с высоты и погиб -1

Фото: Следственный комитет 

Бобруйчанин получил тяжёлые травмы и погиб на месте. Установлено, что мужчина не был официально трудоустроен, не прошёл обучение и инструктаж по технике безопасности.

Место происшествия осмотрено, изучается изъятая документация строительной организации, назначено проведение судмедэкспертизы.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.303 УК РБ.

Весной 2020 года погиб рабочий на стройплощадке в Минске. Мужчина оступился и упал с 8-метровой высоты (здесь подробности).

# Гибель рабочего # происшествия

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