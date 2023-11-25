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Туристический автобус врезался в фуру в Городокском районе. 6 пассажиров и водитель госпитализированы

25 ноября 2023 07:26
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Новости Беларуси. ДТП произошло вечером 24 ноября вблизи деревни Вархи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщается, что водитель автобуса допустил столкновение с припаркованным у обочины большегрузом.

Туристический автобус врезался в фуру в Городокском районе. 6 пассажиров и водитель госпитализированы-1

В момент ЧП в салоне находились 26 человек. Пассажиры смогли покинуть транспортное средство самостоятельно еще до прибытия медиков. А вот одного из водителей заблокировало внутри автобуса. Ему потребовалась помощь спасателей.

Туристический автобус врезался в фуру в Городокском районе. 6 пассажиров и водитель госпитализированы-4

Туристический автобус врезался в фуру в Городокском районе. 6 пассажиров и водитель госпитализированы-6

Медики доставили в Витебскую больницу шестерых пострадавших пассажиров и водителя. Остальные направлены по месту жительства.

# Авария # происшествия # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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