Туристический автобус врезался в фуру в Городокском районе. 6 пассажиров и водитель госпитализированы

Новости Беларуси. ДТП произошло вечером 24 ноября вблизи деревни Вархи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщается, что водитель автобуса допустил столкновение с припаркованным у обочины большегрузом.

В момент ЧП в салоне находились 26 человек. Пассажиры смогли покинуть транспортное средство самостоятельно еще до прибытия медиков. А вот одного из водителей заблокировало внутри автобуса. Ему потребовалась помощь спасателей.