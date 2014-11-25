В Минске прохожие задержали хулиганов, в неадекватном состоянии крушивших автомобили

Новости Беларуси. Ночное происшествие в центре столицы. В полночь у станции метро «Фрунзенская» трое молодых людей громили легковые автомобили. Мотивы неадекватного поведения до сих пор не ясны. Задержать двоих нарушителей удалось благодаря бдительности прохожих – они бросились за ними в погоню. Третьего сейчас ищут правоохранители.

Сам момент происшествия запечатлела любительская камера жителя соседнего дома. Возможно, это видео поможет и в расследовании преступления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Эта ночь для жителей небольшой столичной улицы выдалась по-настоящему громкой. Несколько хулиганов начали громить машины, припаркованные у обочины. И мы бы не узнали, как закончилась эта история, если бы не случай. Хулиганов остановили обычные прохожие.

Владимир совсем не ожидал, что этой ночью окажется в центре детективной истории. Он, как обычно, приехал на работу, припарковал свой автомобиль и обратил внимание на соседнюю парковку.

Владимир Красуня, очевидец:

Услышал на противоположной стороне дороги лом пластика, шум, гам. Я перешел на другую сторону. И там двое мальцов крушили машины. Били стекла, фары, отрывали номерные знаки.

Как позже стало известно, хулиганов было трое. Они с явным «воодушевлением» громили чужие машины. Владимир попытался поговорить с парнями, но до разговоров дело не дошло. Как только погромщики увидели лишнего в своей компании, кинулись врассыпную. Наш герой успел задержать одного из них. Он схватил парня за капюшон, и уже было растерялся, но…

Владимир Красуня, очевидец:

Как раз ребята выходили из этого двора.

Денис Дойняк, очевидец:

Вышли девушку знакомую встретить. Слышим стуки. Рушили пойти посмотреть, кто там на районе шумит. Мы сюда, тут ребята шалят. Мы спросили, может помочь. Говорят, ребята, помогите, тут машины разбивали.

Все произошло буквально за несколько секунд. Студенты бросились за вторым соучастником. Буквально через пару минут его нашли в соседнем дворе.

Владимир Красуня, очевидец:

Когда второго человека привели, они вообще начали очень жестко себя вести. На пол бросался, по полу катался, говорил: давайте, бейте меня.

По словам очевидцев, состояние задержанных адекватным назвать нельзя. Возможно, они были в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Когда на место происшествия приехала милиция, один из них уже был практически без сознания.

Кстати, на агрессивно настроенную толпу молодых людей обратили внимание еще в метро. Как утверждают очевидцы, охранники подземки осматривали их вещи. Однако до места преступления им все же удалось добраться.

Очевидец:

Я живу тут неподалеку. Услышала поздно вечером шум, посмотрела в окно. Стояла машина ГАИ. А потом в Интернете утром прочитала, что ребята поймали двух воров.

Евгений Сачек, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:

Компания молодых людей находилась в состоянии алкогольного опьянения. По материалам проверки, в действиях задержанных усматриваются хулиганские действия. Окончательная правовая оценка будет дана их действиям после того, как проведут расследование специалисты Следственного комитета.

Всего в ту ночь было повреждено три автомобиля. Правоохранители оценивают ущерб и допрашивают задержанных. Одного из них до сих пор ищут.