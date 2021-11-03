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Под Воложином перевернулся автомобиль, водитель не смог сам выбраться из машины

03 ноября 2021 13:26
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Новости Беларуси. В Воложинском районе перевернулся автомобиль, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Под Воложином перевернулся автомобиль, водитель не смог сам выбраться из машины-1

Машину развернуло перпендикулярно дорожному покрытию: передняя ее часть находилась в кювете, задние колеса – на обочине. Водителю понадобилась помощь спасателей.  

Под Воложином перевернулся автомобиль, водитель не смог сам выбраться из машины-4

С помощью гидравлического инструмента сотрудники МЧС помогли выйти мужчине из машины. Пострадавший госпитализирован. Подробности аварии выясняются.  

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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