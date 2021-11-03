Под Воложином перевернулся автомобиль, водитель не смог сам выбраться из машины

Новости Беларуси. В Воложинском районе перевернулся автомобиль, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Воложинском районе перевернулся автомобиль, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Машину развернуло перпендикулярно дорожному покрытию: передняя ее часть находилась в кювете, задние колеса – на обочине. Водителю понадобилась помощь спасателей.
С помощью гидравлического инструмента сотрудники МЧС помогли выйти мужчине из машины. Пострадавший госпитализирован. Подробности аварии выясняются.