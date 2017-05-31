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«Пояснил, что тушу нашел в ограждении»: житель Гродно подозревается в незаконной добыче мяса косули

31 мая 2017 13:29
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Новости Беларуси. Жителя Гродно подозревается в незаконной добыче мяса дикого животного. Известно, что мужчина со своей знакомой отдыхал на турбазе в лесу у озера Белое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анонимный звонок в природоохранную инспекцию послужил поводом для проверки. Специалистам поступила информация, что отдыхающий разделал мясо косули и перенес в гостевой дом. Факты подтвердились. В номере обнаружили 15 килограммов мяса, а возле дома – останки животного.

«Пояснил, что тушу нашел в ограждении»: житель Гродно подозревается в незаконной добыче мяса косули-1

Сергей Базар, заместитель начальника Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира:
Из слов задержанного, он пояснил, что тушу косули нашел в ограждении турбазы, она была застрявшая, и якобы, чтобы животное уже не пропало, он решил ее умертвить. Умертвил он ее при помощи ножа. Должен был бы данный гражданин сообщить охотпользователю. Можно было просто позвонить на телефон дежурной службы РОВД по телефону «102» и сообщить, что он обнаружил или что-то увидел.

В отношении мужчины Следственный комитет возбудил уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу. Ему может грозить штраф в 1150 рублей, а также срок до трех лет лишения свободы.

 

# происшествия # Браконьерство в Беларуси # Сергей Базар

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