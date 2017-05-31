«Пояснил, что тушу нашел в ограждении»: житель Гродно подозревается в незаконной добыче мяса косули

Новости Беларуси. Жителя Гродно подозревается в незаконной добыче мяса дикого животного. Известно, что мужчина со своей знакомой отдыхал на турбазе в лесу у озера Белое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анонимный звонок в природоохранную инспекцию послужил поводом для проверки. Специалистам поступила информация, что отдыхающий разделал мясо косули и перенес в гостевой дом. Факты подтвердились. В номере обнаружили 15 килограммов мяса, а возле дома – останки животного.