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В Минске правоохранители задержали группу наркоторговцев. Один из них – водитель такси

08 октября 2020 12:21
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Новости Беларуси. В Минске задержана группа наркоторговцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске правоохранители задержали группу наркоторговцев. Один из них – водитель такси -1

Одним из фигурантов оказался водитель такси. На протяжении полутора лет он продолжал преступную деятельность и оставался незамеченным. Мужчина регулярно приобретал запрещенный товар в интернет-магазине и делал закладки.

В доме задержанного обнаружены наркотические вещества и все необходимые для распространения товара атрибуты: весы, изолента, фасовочные пакеты. Позже милиционеры выявили еще четырех человек, причастных к незаконному обороту.

В Минске правоохранители задержали группу наркоторговцев. Один из них – водитель такси -4

Кирилл Беркоз, замначальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома:
В обороте молодых людей находились более мелкие партии наркотиков. Все задержанные водворены в ИВС, их действиям следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Ранее фигуранты не привлекались к уголовной ответственности и, с их слов, решили таким образом заработать.

# Наркотики # происшествия # Кирилл Беркоз # Фотофакт

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