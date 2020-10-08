В Минске правоохранители задержали группу наркоторговцев. Один из них – водитель такси

Новости Беларуси. В Минске задержана группа наркоторговцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске задержана группа наркоторговцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одним из фигурантов оказался водитель такси. На протяжении полутора лет он продолжал преступную деятельность и оставался незамеченным. Мужчина регулярно приобретал запрещенный товар в интернет-магазине и делал закладки.
В доме задержанного обнаружены наркотические вещества и все необходимые для распространения товара атрибуты: весы, изолента, фасовочные пакеты. Позже милиционеры выявили еще четырех человек, причастных к незаконному обороту.
Кирилл Беркоз, замначальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома:
В обороте молодых людей находились более мелкие партии наркотиков. Все задержанные водворены в ИВС, их действиям следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Ранее фигуранты не привлекались к уголовной ответственности и, с их слов, решили таким образом заработать.