В Минске правоохранители задержали группу наркоторговцев. Один из них – водитель такси

Новости Беларуси. В Минске задержана группа наркоторговцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одним из фигурантов оказался водитель такси. На протяжении полутора лет он продолжал преступную деятельность и оставался незамеченным. Мужчина регулярно приобретал запрещенный товар в интернет-магазине и делал закладки.

В доме задержанного обнаружены наркотические вещества и все необходимые для распространения товара атрибуты: весы, изолента, фасовочные пакеты. Позже милиционеры выявили еще четырех человек, причастных к незаконному обороту.