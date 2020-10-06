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Разбивал стеклопакеты и похищал имущество. Серийного вора задержали в Минске

06 октября 2020 14:28
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Новости Беларуси. В Минске задержали серийного вора, который разбивал стеклопакеты в зданиях и похищал имущество, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Им оказался безработный 35-летний житель Гомельской области. При досмотре у задержанного обнаружили лом, кусачки, два фонарика, маску и перчатки.

Разбивал стеклопакеты и похищал имущество. Серийного вора задержали в Минске-1

Первую кражу мужчина совершил после увольнения супруги. Ночью он проник в офисное помещение, где ранее трудилась его жена, и похитил шесть ноутбуков. Украденное частично продал знакомым.

К слову, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

Нарушитель был причастен к восьми кражам. Он похищал парфюмерию, косметику, бытовую технику.

# Кража # происшествия # Фотофакт

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