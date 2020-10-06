Разбивал стеклопакеты и похищал имущество. Серийного вора задержали в Минске

Им оказался безработный 35-летний житель Гомельской области. При досмотре у задержанного обнаружили лом, кусачки, два фонарика, маску и перчатки.

Новости Беларуси. В Минске задержали серийного вора, который разбивал стеклопакеты в зданиях и похищал имущество, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Первую кражу мужчина совершил после увольнения супруги. Ночью он проник в офисное помещение, где ранее трудилась его жена, и похитил шесть ноутбуков. Украденное частично продал знакомым.

К слову, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

Нарушитель был причастен к восьми кражам. Он похищал парфюмерию, косметику, бытовую технику.