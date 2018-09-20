В Минске после кражи кошелька в метро задержан серийный карманный вор

Новости Беларуси. В Минске был задержан серийный карманный вор.

По информации ГУВД Мингорисполкома, к правоохранителям обратилась женщина, которая попросила привлечь к установленной законом ответственности лицо, которое похитило из ее рюкзака кошелек. В нем находилось около 45 рублей. Женщина не смогла пояснить обстоятельства пропажи личной вещи.

Оказалось, что кошелек похитили в метрополитене.

Была установлена личность человека, совершившего правонарушение. Им оказался 35-летний минчанин, который ранее был неоднократно судим за совершение аналогичный преступлений. Также мужчина был причастен к совершению серии аналогичных краж на территории Центрального, Октябрьского, Фрунзенского районов столицы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».