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В Минске после кражи кошелька в метро задержан серийный карманный вор

20 сентября 2018 15:39
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Новости Беларуси. В Минске был задержан серийный карманный вор.

По информации ГУВД Мингорисполкома, к правоохранителям обратилась женщина, которая попросила привлечь к установленной законом ответственности лицо, которое похитило из ее рюкзака кошелек. В нем находилось около 45 рублей. Женщина не смогла пояснить обстоятельства пропажи личной вещи.

Оказалось, что кошелек похитили в метрополитене.

Была установлена личность человека, совершившего правонарушение. Им оказался 35-летний минчанин, который ранее был неоднократно судим за совершение аналогичный преступлений. Также мужчина был причастен к совершению серии аналогичных краж на территории Центрального, Октябрьского, Фрунзенского районов столицы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В сентябре минчанин обокрал фонтан у Оперного театра и сдал украденное как вторсырье (читать далее).

# Кража # происшествия

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