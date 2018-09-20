Ушёл из общежития и не вернулся: в Борисове ищут 17-летнего парня

Новости Беларуси. Внимание, пропал парень. Два ученика 3-го курса – Пручковский Александр и Еремадзе Тимур оставили общежитие учебного заведения 12 сентября и не вернулись, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Внимание, пропал парень. Два ученика 3-го курса – Пручковский Александр и Еремадзе Тимур оставили общежитие учебного заведения 12 сентября и не вернулись, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Об исчезновении ребят сообщил воспитатель общежития Борисовского государственного колледжа. Молодые люди, кстати, ранее уже уходили из общежития, поэтому в администрации учебного заведения не сразу начали бить тревогу.
Евгений Сачек, официальный представитель УВД Минского облисполкома:
Местонахождение одного молодого человека было установлено. Проверка показала, что он обращался к своей родственнице: ему просто хотелось покушать, ему нужны были личные вещи. Местонахождение второго молодого человека до сих пор не установлено, однако у нас есть основания полагать, что данное лицо целенаправленно скрывается. Дело в том, что у него есть за плечами несколько правонарушений, он неоднократно попадал в поле зрения милиции.
Правоохранители обращаются за помощью. Если вы владеете информацией о местонахождении Александра Пручковского, позвоните в милицию.