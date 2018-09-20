Ушёл из общежития и не вернулся: в Борисове ищут 17-летнего парня

Евгений Сачек, официальный представитель УВД Минского облисполкома:

Местонахождение одного молодого человека было установлено. Проверка показала, что он обращался к своей родственнице: ему просто хотелось покушать, ему нужны были личные вещи. Местонахождение второго молодого человека до сих пор не установлено, однако у нас есть основания полагать, что данное лицо целенаправленно скрывается. Дело в том, что у него есть за плечами несколько правонарушений, он неоднократно попадал в поле зрения милиции.