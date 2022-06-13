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Минчанин на Audi сбил лося. Пассажирка автомобиля скончалась, второй пассажир серьёзно пострадал

13 июня 2022 15:39
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Новости Беларуси. Дорожная обстановка в Минской области за выходные 11-12 июня. В результате пяти ДТП погиб один человек, шестеро получили травмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Минчанин на Audi сбил лося. Пассажирка автомобиля скончалась, второй пассажир серьёзно пострадал-1

12 июня ночью на 33-м километре автодороги Минск-Витебск 39-летний минчанин за рулем Audi, двигаясь в направлении столицы, наехал на лося. В результате ДТП 33-летняя минчанка от полученных травм скончалась на месте. Второй пассажир – 32-летний минчанин – с серьезными травмами госпитализирован.

Минчанин на Audi сбил лося. Пассажирка автомобиля скончалась, второй пассажир серьёзно пострадал-4

В этот же день вблизи агрогородка Слобода Смолевичского района 19-летний водитель Mercedes ехал в направлении столицы и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении Jaguar под управлением 48-летнего жителя Пуховичского района. В результате ДТП водитель и 20-летний пассажир Mercedes с травмами госпитализированы.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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