Водитель отвлеклась на детскую игрушку. В Копыльском районе машина съехала в кювет и опрокинулась

Новости Беларуси. Неосторожность за рулем привела к трагедии. На 4-м километре автодороги Копыль – Раевка – Куцевщина водитель не справилась с управлением, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

31-летняя женщина отвлеклась, поднимая детскую игрушку с коврика. В результате машину занесло, она съехала в кювет и опрокинулась. В автоаварии пострадала 5-летняя дочь водителя, которая госпитализирована.