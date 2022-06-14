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Водитель отвлеклась на детскую игрушку. В Копыльском районе машина съехала в кювет и опрокинулась

14 июня 2022 12:46
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Новости Беларуси. Неосторожность за рулем привела к трагедии. На 4-м километре автодороги Копыль – Раевка – Куцевщина водитель не справилась с управлением, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Водитель отвлеклась на детскую игрушку. В Копыльском районе машина съехала в кювет и опрокинулась-1

31-летняя женщина отвлеклась, поднимая детскую игрушку с коврика. В результате машину занесло, она съехала в кювет и опрокинулась. В автоаварии пострадала 5-летняя дочь водителя, которая госпитализирована.  

Водитель отвлеклась на детскую игрушку. В Копыльском районе машина съехала в кювет и опрокинулась-4

Множество травм получила и сама водитель. Установлено, что она была пристегнула ремнем безопасности, а девочка находилась в специальном удерживающем устройстве. По факту ДТП проводится проверка.  

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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