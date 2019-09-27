В Витебском районе женщину обокрали родная сестра и её 9-летняя дочь

Новости Беларуси. В Витебском районе мать с 9-летней дочкой обокрали родную сестру.

По информации УВД Витебского облисполкома, агроном-агрохимик одного из предприятий обратилась в Витебский РОВД. Женщина сообщила, что из ее дома была совершена кража 350 долларов США.

Установлено, что к преступлению оказались причастны родственники потерпевшей. В день пропажи в гости к ней приходила старшая сестра и ее 9-летняя дочь. Они заметили, где лежат деньги. Подозреваемая попросила дочку вытащить деньги. Затем мама и девочка ушли.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».