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В Витебском районе женщину обокрали родная сестра и её 9-летняя дочь

27 сентября 2019 14:15
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Новости Беларуси. В Витебском районе мать с 9-летней дочкой обокрали родную сестру.    

По информации УВД Витебского облисполкома, агроном-агрохимик одного из предприятий обратилась в Витебский РОВД. Женщина сообщила, что из ее дома была совершена кража 350 долларов США.   

Установлено, что к преступлению оказались причастны родственники потерпевшей. В день пропажи в гости к ней приходила старшая сестра и ее 9-летняя дочь. Они заметили, где лежат деньги. Подозреваемая попросила дочку вытащить деньги. Затем мама и девочка ушли.    

Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».  

В сентябре в Минске мужчина украл у соседа около 4 тысяч долларов на свадьбу сына (читать далее).  

# Кража # происшествия

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