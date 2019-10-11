Микроавтобус столкнулся с фурой и оказался в кювете. Что известно о страшном ДТП под Калугой?

Новости Беларуси. Пять человек погибли и пять пострадали в ДТП с участием микроавтобуса под Калугой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все погибшие – наши соотечественники. Они ехали из Брянска в сторону Москвы. Известно, что при развороте микроавтобус столкнулся с фурой, двигавшейся в попутном направлении, и оказался в кювете.

В аварии три человека погибли на месте, один из раненых скончался по дороге в больницу, еще одного врачи не смогли спасти уже в клинике.