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Микроавтобус столкнулся с фурой и оказался в кювете. Что известно о страшном ДТП под Калугой?

11 октября 2019 08:08
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Новости Беларуси. Пять человек погибли и пять пострадали в ДТП с участием микроавтобуса под Калугой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Микроавтобус столкнулся с фурой и оказался в кювете. Что известно о страшном ДТП под Калугой? -1

Все погибшие – наши соотечественники. Они ехали из Брянска в сторону Москвы. Известно, что при развороте микроавтобус столкнулся с фурой, двигавшейся в попутном направлении, и оказался в кювете.

В аварии три человека погибли на месте, один из раненых скончался по дороге в больницу, еще одного врачи не смогли спасти уже в клинике.

Микроавтобус столкнулся с фурой и оказался в кювете. Что известно о страшном ДТП под Калугой? -4

Состояние троих травмированных оценивается как тяжелое. С пострадавшими работают психологи МЧС России. Для ликвидации последствий ДТП были привлечены 30 человек и 11 единиц техники.

Микроавтобус столкнулся с фурой и оказался в кювете. Что известно о страшном ДТП под Калугой? -7

Микроавтобус столкнулся с фурой и оказался в кювете. Что известно о страшном ДТП под Калугой? -9

# Авария в России # происшествия # Фотофакт

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