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Первые после смены власти парламентские выборы прошли в Сирии

06 октября 2025 07:35
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В Сирии прошли первые после смены власти парламентские выборы. 140 человек попадут в народное собрание выбором коллегии в каждом округе. Еще 70 назначит лидер страны Ахмед Аш-Шараа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые после смены власти парламентские выборы прошли в Сирии-2

Политологи отмечают, несмотря на то, что выборы не являются всенародным голосованием, их результаты, вероятно, станут показателем того, насколько серьезно временные власти относятся к инклюзивности, особенно к женщинам и меньшинствам. 

После свержения Башара Асада распущены все существующие политические партии, большинство из которых были тесно связаны с правительством бывшего президента. Из-за отсутствия новых фракций все претенденты баллотируются в качестве индивидуальных кандидатов. Ожидается, что окончательные результаты выборов будут объявлены на пресс-конференции в начале этой недели.

# Выборы

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