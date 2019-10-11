На БМЗ в Жлобине 19-летний парень получил тяжёлые травмы

Новости Беларуси. 8 октября около десяти вечера на заводе в Жлобине был травмирован 19-летний рабочий.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Гомельской области, на подручного сталевара электросталеплавильного цеха БМЗ наехала сталевозная тележка. Юноша получил тяжёлые травмы и был доставлен в реанимацию.

К месту происшествия выбывала СОГ. Проведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Выясняются детали случившегося.

Несколькими днями ранее в Бобруйске на рабочего вылилось раскалённое масло.