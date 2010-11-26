В Минске похищен владелец BMW Х5, собиравшийся его продать через Интернет

Андрей Борисов разместил в интернете объявление о продаже авто и поехал ее показать потенциальным покупателям. Встреча была назначена неподалеку от столичной станции метро «Каменная Горка» рядом со строймаркетом «Материк». С тех пор Андрея больше никто не видел. На звонки он не отвечал, а ближе к ночи его телефон был недоступен. В тот же вечер родные парня написали заявление в милицию. И жена, и друзья Андрея утверждают, что он не мог добровольно исчезнуть, никого не предупредив.

Как стало известно «Звязде» из компетентных источников, милиция связывает пропажу Андрея Борисова с действием псковских бандитов. Из телефона-автомата на станции метро «Каменная Горка» преступники звонили продавцам BMW Х5, которые давали объявления в интернете, и предлагали встретиться на стоянке рядом со строймаркетом «Материк». Почти никто из продавцов не смог в тот день показать свой автомобиль. Один из счастливчиков все же приехал, правда, бандитам его машина не понравилась. После свое авто им показал Андрей Борисов, который бесследно исчез.

Как сообщила пресс-офицер Фрунзенского РУВД Алла Голубович, 23 ноября, на четвертые сутки после исчезновения Андрея Борисова, Фрунзенским РУВД возбуждено уголовное дело. Правоохранителями отрабатывается ряд версий, в том числе и та, что в отношении пропавшего совершено насильственное преступление. Сотрудники Фрунзенского РУВД проводят ряд розыскных мероприятий, однако пока ни Андрея Борисова, ни его автомобиль найти не удалось, сообщает «Столичное телевидение».