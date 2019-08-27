В Минске подросток распылил в незнакомого мальчика аэрозоль и поджёг

Новости Беларуси. В Минске из-за шалости подростка мальчик получил ожоги.

По информации МЧС, происшествие случилось днем 27 августа. Сотрудники скорой помощи сообщили, что в приемное отделение поступил ребенок с ожогами.

Установлено, что во время игры к 9-летнему мальчику подошел незнакомый подросток. Он направил аэрозольный баллончик на школьника, брызнул струей газа и поджег ее. Мальчик получил ожоги.

Прохожие вызвали скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали с ожогом бедра.

Разбирательство по факту происшествия проводит Первомайское РУВД г. Минска ГУВД Мингорисполкома.