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Под Минском пьяный отец облил заведующую детсадом бензином и хотел поджечь

26 апреля 2019 12:41
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Новости Беларуси. В Минском районе пьяный отец чуть не поджёг заведующую детским садом.  

По информации УВД Миноблисполкома, правоохранителям позвонила заведующая детским садом в поселке Привольный. Женщина рассказала, что отец одного из воспитанников облил её предположительно бензином и угрожал поджечь.  

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

По словам потерпевшей, она получила информацию, что родители одного из ее воспитанников находятся в нетрезвом состоянии, а ребенок – без должного присмотра.  

Женщина направилась по адресу, где живет семья.

Увидев пьяных родителей, заведующая захотела изъять ребенка, однако пьяный отец стал угрожать женщине, а затем принёс канистру и начал ее обливать. Мужчина сказал, что если заведующая не уйдет – он ее сожжет. После этого отец ребенка достал коробок со спичками.  

Женщина испугалась, ушла и вызвала милицию.  

К моменту приезда милиции мужчина с семьей скрылся. Его местонахождение вскоре было установлено. Злоумышленника задержали.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества».  

В конце марта в Витебске женщина за замечание собаке изрезала ножом лицо прохожей (читать далее).

# Нападение # происшествия

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