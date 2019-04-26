Под Минском пьяный отец облил заведующую детсадом бензином и хотел поджечь

Новости Беларуси. В Минском районе пьяный отец чуть не поджёг заведующую детским садом.

По информации УВД Миноблисполкома, правоохранителям позвонила заведующая детским садом в поселке Привольный. Женщина рассказала, что отец одного из воспитанников облил её предположительно бензином и угрожал поджечь.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

По словам потерпевшей, она получила информацию, что родители одного из ее воспитанников находятся в нетрезвом состоянии, а ребенок – без должного присмотра.

Женщина направилась по адресу, где живет семья.

Увидев пьяных родителей, заведующая захотела изъять ребенка, однако пьяный отец стал угрожать женщине, а затем принёс канистру и начал ее обливать. Мужчина сказал, что если заведующая не уйдет – он ее сожжет. После этого отец ребенка достал коробок со спичками.

Женщина испугалась, ушла и вызвала милицию.

К моменту приезда милиции мужчина с семьей скрылся. Его местонахождение вскоре было установлено. Злоумышленника задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества».