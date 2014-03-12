В Минске почти в 8 раз увеличилось число несовершеннолетних, стоящих на учете в наркологическом диспансере в 2013 году

Новости Беларуси. Опасная зависимость. В Минске практически в восемь раз увеличилось число несовершеннолетних, стоящих на учете в наркологическом диспансере в 2013 году. Об этом 12 марта заявили на пресс-конференции в Мингорисполкоме.

Десятки тревожных звонков к правоохранителям и медикам поступают от педагогов. Большинство наркозависимых подростков в диспансер приводят сотрудники милиции. Есть и такие, кто пришел сам или по инициативе родителей. Помощь врача-нарколога оказывается анонимно, лечение для несовершеннолетних бесплатное, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Людмила Шпаковская, заведующая подростковым отделением УЗ «Городской клинический наркологический диспансер»:

Для того, чтобы заметить, что ребенок употребляет какое-то психоактивное вещество, нужно обратить внимание на поведение ребенка. Если он не любил этого раньше, сейчас он все это ест подряд.

Евгений Абрамович, заместитель начальника отдела профилактики управления охраны правопорядка и профилактики Мингорисполкома:

Нас волнует проблема профтехобразования, поскольку в столицу съезжается достаточно много несовершеннолетних. Поэтому подписан план о проведении комплекса мер по профилактике распространения психотропных наркотических веществ в молодежной среде.