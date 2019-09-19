В Ветке парень спас из горящего дома двух человек, но сам погиб

Новости Беларуси. В Ветке во время пожара парень спас двух человек, но сам погиб.

По информации Следственного комитета, происшествие случилось утром 19 сентября в дачном доме.

Установлено, что накануне вечером компания распивала алкогольные напитки. В доме остались ночевать три человека, которым было 17, 20 и 27 лет.