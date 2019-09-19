В Ветке парень спас из горящего дома двух человек, но сам погиб

Новости Беларуси. В Ветке во время пожара парень спас двух человек, но сам погиб.
По информации Следственного комитета, происшествие случилось утром 19 сентября в дачном доме.
Установлено, что накануне вечером компания распивала алкогольные напитки. В доме остались ночевать три человека, которым было 17, 20 и 27 лет.
Возник пожар. 20-летний парень вынес из огня двух человек, а затем вернулся в горящий дом. Молодой человек погиб. Предположительно, он думал, что в доме находился еще кто-то.
27-летний мужчина госпитализирован. Он также возвращался в дом, чтобы помочь выбраться своему спасителю.
Был проведен осмотр места происшествия. Устанавливаются очевидцы трагедии и причина возгорания. Назначен ряд экспертиз. Проводится проверка.
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