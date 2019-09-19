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В Ветке парень спас из горящего дома двух человек, но сам погиб

19 сентября 2019 12:37
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Новости Беларуси. В Ветке во время пожара парень спас двух человек, но сам погиб.  

По информации Следственного комитета, происшествие случилось утром 19 сентября в дачном доме.  

Установлено, что накануне вечером компания распивала алкогольные напитки. В доме остались ночевать три человека, которым было 17, 20 и 27 лет.  

В Ветке парень спас из горящего дома двух человек, но сам погиб-1

Фото: СК

Возник пожар. 20-летний парень вынес из огня двух человек, а затем вернулся в горящий дом. Молодой человек погиб. Предположительно, он думал, что в доме находился еще кто-то.   

27-летний мужчина госпитализирован. Он также возвращался в дом, чтобы помочь выбраться своему спасителю.  

Был проведен осмотр места происшествия. Устанавливаются очевидцы трагедии и причина возгорания. Назначен ряд экспертиз. Проводится проверка.  

 Весной этого года в Березинском районе отец спас сына во время пожара в квартире (читать далее).  

# Спасение # происшествия

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