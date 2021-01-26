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В Столбцовском районе МАЗ вылетел на встречку и столкнулся с Peugeot

26 января 2021 14:04
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Новости Беларуси. В Столбцовском районе МАЗ вылетел на встречную полосу и протаранил легковой автомобиль, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пострадали два человека.

В Столбцовском районе МАЗ вылетел на встречку и столкнулся с Peugeot-1

Авария произошла около деревни Мархачевщина. 44-летний водитель МАЗа ехал в сторону Несвижа со стороны Столбцов, и его прицеп вынесло на встречку, где он столкнулся с Peugeot.

В Столбцовском районе МАЗ вылетел на встречку и столкнулся с Peugeot-4

В результате водитель и пассажир легковушки получили травмы. Они госпитализированы. Обстоятельства аварии выясняются.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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