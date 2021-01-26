В Столбцовском районе МАЗ вылетел на встречку и столкнулся с Peugeot

Новости Беларуси. В Столбцовском районе МАЗ вылетел на встречную полосу и протаранил легковой автомобиль, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пострадали два человека.

Авария произошла около деревни Мархачевщина. 44-летний водитель МАЗа ехал в сторону Несвижа со стороны Столбцов, и его прицеп вынесло на встречку, где он столкнулся с Peugeot.