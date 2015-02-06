В Минске ограблен салон дорогих часов: неизвестным понадобилось менее полутора минут

Новости Беларуси. Дерзкое нападение на салон дорогих часов в Минске. 6 февраля в 5 утра неизвестные разбили стеклянную входную дверь на улице Комсомольской и похитили партию наручных часов.

Как сообщили в Следственном комитете, когда в магазине сработала сигнализация, на место незамедлительно прибыли сотрудники департамента охраны. Однако задержать воров не удалось.

По предварительным данным, на совершение кражи преступникам понадобилось менее полутора минут. Сейчас злоумышленников разыскивают.

Всех, кому известны какие-либо обстоятельства совершения кражи, или возможных очевидцев произошедшего просят позвонить по телефону 102. По факту грабежа в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Сачек, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:

Здесь произошла кража в достаточно крупном размере. К настоящему времени сумма ущерба устанавливается. На данную минуту мы можем сказать о том, что произошла сработка охраной сигнализации. Прибывшие сотрудники департамента охраны, видя следы взлома в магазин, блокировали помещение. В помещении к прибытию сотрудников милиции уже никого не было.

Минчанка:

Утром, идя на работу, я заметила, что здесь наряд милиции работает. Раньше таких случаев мы не замечали. Улица спокойная, центр города, много здесь торговых объектов.

Буквально две недели назад в Минске было совершено нападение на ювелирный магазин. Продавец салона заметил, как один из посетителей пытается украсть драгоценные изделия, и попытался помешать краже. В ходе драки неизвестный ударил продавца ножом и сбежал.