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В Минске оглашён приговор Лосицкому и Кравчёнку

08 февраля 2019 10:21
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Новости Беларуси. 6 и 5 лет лишения свободы. В Минске вынесен приговор экс-замминистра здравоохранения Игорю Лосицкому и бывшему главврачу 12-й стоматологической поликлиники Владимиру Кравчёнку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оба будут отбывать наказание в колонии усиленного режима. Наручники им надели прямо в зале суда.

В Минске оглашён приговор Лосицкому и Кравчёнку-1

Приговор также предусматривает полную конфискацию имущества фигурантов уголовного дела. Напомним, Игорь Лосицкий обвинялся в получении взяток. Общая сумма установленного ущерба – 42 тысячи рублей. Вину обвиняемый признал полностью.

В Минске оглашён приговор Лосицкому и Кравчёнку-4

Владимир Кравчёнок признан виновным в получении взятки повторно в крупном размере. В доход государства взыскано более 61 тысячи рублей.

В Минске оглашён приговор Лосицкому и Кравчёнку-7

Приговор в законную силу ещё не вступил и может быть обжалован в Верховном суде. На это есть 10 дней.

# Коррупция # происшествия # Фотофакт

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