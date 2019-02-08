В Минске оглашён приговор Лосицкому и Кравчёнку

Новости Беларуси. 6 и 5 лет лишения свободы. В Минске вынесен приговор экс-замминистра здравоохранения Игорю Лосицкому и бывшему главврачу 12-й стоматологической поликлиники Владимиру Кравчёнку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оба будут отбывать наказание в колонии усиленного режима. Наручники им надели прямо в зале суда.

Приговор также предусматривает полную конфискацию имущества фигурантов уголовного дела. Напомним, Игорь Лосицкий обвинялся в получении взяток. Общая сумма установленного ущерба – 42 тысячи рублей. Вину обвиняемый признал полностью.

Владимир Кравчёнок признан виновным в получении взятки повторно в крупном размере. В доход государства взыскано более 61 тысячи рублей.