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В швейцарских Альпах разбился белорус

03 мая 2024 19:51
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В швейцарских Альпах разбился 32-летний белорус, об этом сообщили местные информагентства. МИД Беларуси подтвердил этот факт. Отмечается, что турист упал с высоты более 100 метров на востоке страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В швейцарских Альпах разбился белорус-1

По версии местных властей, он, вероятно, сбился с пути и заблудился в горах из-за большого количества снега. К тому же мужчина был плохо снаряжен для сложного альпинистского маршрута. Туриста заметил местный житель, о нем он сообщил экстренным службам. На место прибыла бригада спасателей на вертолете, но когда команда смогла подобраться к нему, мужчина уже был мертв.

Посольство Беларуси в Швейцарии находится в контакте со спасательными службами, местными правоохранительными органами, а также родными погибшего. Оказывается вся необходимая консульско-правовая помощь.

# Падение с высоты # происшествия

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