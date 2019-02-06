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Минчанин получил 3 года колонии за мошенничество с кредитами и рассрочками

06 февраля 2019 06:33
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Новости Беларуси. Минчанин получил три года колонии за мошенничество с кредитами и рассрочками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед судом предстал мужчина, который завладел чужим имуществом на сумму свыше 145 тысяч рублей. Две его сообщницы подыскивали людей для оформления кредитов. Доверчивых граждан уверяли, что платить ничего не надо, долг погасят другие. Если же в получении кредита было отказано, то просили взять в рассрочку мобильный телефон, также обещая вознаграждение.

Обманутые граждане обратились в милицию. За липовые кредиты мошеннику придется ответить. Три года колонии усиленного режима, конфискация имущества и штраф более 2 тысяч рублей.

Минчанин получил 3 года колонии за мошенничество с кредитами и рассрочками-1

# Мошенничество # происшествия # Фотофакт

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