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В Минске в результате ДТП столкнулись две фуры и три легковушки

15 декабря 2017 16:23
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Новости Беларуси. Две фуры и три легковушки попали в аварию на Партизанском проспекте в Минске.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ОГАИ Заводского РУВД, инцидент произошел утром 15 декабря. Автомобиль Iveco с прицепом не учел при движении дорожные и погодные условия, поэтому из-за резкого торможения транспортное средство занесло и выбросило на четвертую полосу, где произошло столкновение с находящейся впереди Suzuki.

Автомобиль Suzuki врезался в Renault, который стоял впереди, и задел грузовик Scania.

В Минске в результате ДТП столкнулись две фуры и три легковушки-1

Фото: ОГАИ Заводского РУВД Минска

Полуприцеп автомобиля Iveco столкнулся с Volkswagen в пятой полосе.

Пострадавших нет.

В Минске в результате ДТП столкнулись две фуры и три легковушки-4

Фото: ОГАИ Заводского РУВД Минска

В конце октября в Минске произошла шокирующая авария.

Фура сбила участников мелкого ДТП на МКАД (подробности здесь).

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

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