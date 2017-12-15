В Минске в результате ДТП столкнулись две фуры и три легковушки

Новости Беларуси. Две фуры и три легковушки попали в аварию на Партизанском проспекте в Минске.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ОГАИ Заводского РУВД, инцидент произошел утром 15 декабря. Автомобиль Iveco с прицепом не учел при движении дорожные и погодные условия, поэтому из-за резкого торможения транспортное средство занесло и выбросило на четвертую полосу, где произошло столкновение с находящейся впереди Suzuki.

Автомобиль Suzuki врезался в Renault, который стоял впереди, и задел грузовик Scania.