В Минске нетрезвый мужчина порезал колесо машины Департамента охраны

По информации МВД Беларуси, 22 сентября правоохранители приехали на вызов к одному из магазинов по ул. Немига и припарковали служебный автомобиль Niva Chevrolet у обочины. Известно, что в торговой точке сработала сигнализация. Пока милиционеры отсутствовали, прохожий подошел к машине и порезал правое переднее колесо.

Когда сотрудники Департамента охраны обнаружили повреждения, они изучили запись с видеорегистратора служебного автомобиля и осмотрели территорию. Позже по приметам мужчина был задержан в одном из кафе. Его передали следователям Центрального РУВД. Подозреваемый – 24-летний житель Витебской области. Во время совершения правонарушения он находился в нетрезвом виде.

Мужчина помещен в ИВС. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».