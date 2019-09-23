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Тело пропавшего белорусского альпиниста обнаружили на Эльбрусе

23 сентября 2019 14:59
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Новости Беларуси. В Кабардино-Балкарии обнаружили тело пропавшего несколько дней назад альпиниста из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

62-летнего мужчину нашли на высоте около 5000 метров.

Тело пропавшего белорусского альпиниста обнаружили на Эльбрусе-1

Он совершал восхождение на Эльбрус. Тревогу забил сын: отец не вышел с ним на связь. Развернулась поисковая операция. В ней были задействованы спасатели и вертолет.

# Гибель туристов # происшествия # Фотофакт

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