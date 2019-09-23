Тело пропавшего белорусского альпиниста обнаружили на Эльбрусе

Новости Беларуси. В Кабардино-Балкарии обнаружили тело пропавшего несколько дней назад альпиниста из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он совершал восхождение на Эльбрус. Тревогу забил сын: отец не вышел с ним на связь. Развернулась поисковая операция. В ней были задействованы спасатели и вертолет.