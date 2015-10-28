10-летняя девочка, оставшись одна дома в Логойском районе, погибла при пожаре

Новости Беларуси. Детская шалость или халатность взрослых. В Логойском районе ребенок стал жертвой огня. По предварительной информации, когда начался пожар, 10-летняя девочка дома была совершенно одна. Причину возгорания сейчас выясняют следователи.

Трагедия произошла в этом доме вечером. По предварительной информации, когда начался пожар, 10-летняя девочка находилась в доме одна. Ее бездыханное тело обнаружили в кухне. Спасти ребенка не удалось.

Как выяснится позже, в роковой момент мать пятиклассницы находилась на работе, отец – в отъезде. Каникулы – ребенок предоставлен сам себе. Соседи рассказывают, что когда хозяйка дома вернулась, увидела пламя и стала звать на помощь.

Дмитрий Свентицкий живет напротив. Он бросился на крик женщины первым. Несколько раз мужчина пытался прорваться в горящее здание.

Дмитрий Свентицкий, житель деревни Косино:

Дверь открываю: оттуда дым сразу. Я уже не смог туда залезть. Еще раз попытался, но дым едкий такой, что невозможно было. Так мы это девочку и не спасли, теперь у меня все это на душе.

О семье соседи отзываются только хорошо. В деревню они переехали недавно. Говорят, люди работящие. Мать погибшей трудится на ферме заведующей, отец тракторист. У девочки осталось старшая сестра. Она в тот день находилась на учебе в Минске. Трагедия всколыхнула всю деревню.

Светлана Свентицкая, житель деревни Косино:

Это очень страшно. Девочка хорошая была, все время с моей внучкой играла, мама тоже очень хорошая. Они такие старательные, муж все время на работе. Девочка всегда общительная, с детьми все время на улице.

Тамара Микулич, житель деревни Косино:

Я ни разу не помню, чтобы трагедия такая у нас была.

Людмила Гадлевская, житель деревни Косино:

Девочка хорошая, худенькая такая, черненькая, в школу ходила. Ребенка уже не вернешь.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Одна из версий – детская шалость с огнем. Предварительно установлено, что возгорание произошло в комнате, где находился ребенок. Пока же идет следствие.

Олег Яцкевич, начальник Логойского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Минского областного управления МЧС Республики Беларусь:

Хотелось бы обратить внимание на то, что особенно сейчас, в период каникул, МЧС убедительно просит родителей обращать внимание на то, что детей, нашу ценность, нельзя оставлять без присмотра одних.

Беда одной семьи пополнила печальную статистику. Только с начала 2015 года пожары унесли жизни более четырех сотен человек. 11 из них – дети. Как правило, трагедии происходят по невнимательности взрослых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.