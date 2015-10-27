В Малорите 4-летняя девочка потеряла сознание в детском саду и умерла

Новости Беларуси. Трагедия в Малорите. Четырехлетнюю девочку привели в садик около 7:50, а уже спустя полчаса ребенок внезапно потерял сознание. Работники детсада сразу же вызвали «скорую».

По предварительной информации, у девочки возникло внутреннее кровотечение из-за проблем с желудочно-кишечным трактом.

Она была доставлена в районную больницу, где ее пытались реанимировать врачи. К несчастью, спасти малютку не удалось.



Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

