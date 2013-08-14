В Минске неизвестные изуродовали припаркованный автомобиль. Милиция ведет поиск злоумышленников

Новости Беларуси. Неприятный сюрприз. На капоте — цветочная конструкция, на крыше — канализационный люк, а на зеркале заднего вида — оборванная с ближайшего телефонного автомата трубка. Так неизвестные «украсили» автомобиль жителя столицы.

Ущерб немалый: повреждены капот, крыша, дверь, передние стойки и крылья авто. Причины поступка владельцу непонятны — врагов у мужчины нет, машина была припаркована правильно. Водитель уже написал заявление в милицию.

К слову, на телефонной трубке остались отпечатки пальцев, по ним милиция и собирается найти подозреваемых. Также есть вероятность, что инцидент зафиксировала камера наблюдения, сообщили в программе «Столичные подобности» на СТВ.