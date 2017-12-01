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На стройплощадке стадиона «Динамо» загорелся башенный кран: ЧП попало на видео

01 декабря 2017 18:10
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Новости Беларуси. На стройплощадке стадиона «Динамо» вечером 1 декабря загорелся башенный кран, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Огонь охватил кабину машиниста.

На стройплощадке стадиона «Динамо» загорелся башенный кран: ЧП попало на видео-1

Через несколько минут на место ЧП прибыли спасатели – сразу несколько расчетов. Они отключили подачу напряжения к строительному крану и оперативно потушили огонь. Никто не пострадал. Причина пожара сейчас выясняется.

# происшествия # Пожар в Минске # Фотофакт

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