На стройплощадке стадиона «Динамо» загорелся башенный кран: ЧП попало на видео

Новости Беларуси. На стройплощадке стадиона «Динамо» вечером 1 декабря загорелся башенный кран, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Через несколько минут на место ЧП прибыли спасатели – сразу несколько расчетов. Они отключили подачу напряжения к строительному крану и оперативно потушили огонь. Никто не пострадал. Причина пожара сейчас выясняется.