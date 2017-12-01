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Экстрадирован белорус, который украл 570 миллионов и 7 лет скрывался в России

01 декабря 2017 20:21
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Новости Беларуси. Обвиняемого в мошенничестве белоруса экстрадировали из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По материалам дела противоправную деятельность уроженец Ляховичского района осуществлял на территории нескольких районов Брестской области. Он предлагал знакомым помощь в приобретении квартир по низким ценам, а также обещал помочь с покупкой и доставкой автомобилей из стран Евросоюза и США. Деньги мужчина присваивал, а долги не возвращал.

Экстрадирован белорус, который украл 570 миллионов и 7 лет скрывался в России-1

Константин Шалькевич, официальный представитель МВД Беларуси:
Ему удалось обмануть граждан на сумму более 570 миллионов неденоминированных рублей. В 2011 году в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», однако фигурант скрылся от уголовного преследования. Как оказалось, на территории России.

Вернуть белоруса на родину для привлечения к уголовной ответственности удалось благодаря тесному взаимодействию Главного управления уголовного розыска МВД Беларуси с российскими коллегами.

# происшествия # Мошенничество # Фотофакт # Константин Шалькевич

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