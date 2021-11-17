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Под Борисовом 19-летний водитель на Citroen врезался в автобус. Пострадал пассажир

17 ноября 2021 13:36
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Новости Беларуси. Авария в Минском районе. На 12-м километре автодороги Колодищи – Заславль не разъехались два автомобиля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Под Борисовом 19-летний водитель на Citroen врезался в автобус. Пострадал пассажир-1

59-летний водитель Kia, выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступил минчанке за рулем Rover. В результате машины столкнулись. Женщина-водитель с травмами госпитализирована.

Под Борисовом 19-летний водитель на Citroen врезался в автобус. Пострадал пассажир-4

Под Борисовом автомобиль Citroen врезался в пассажирский автобус. За рулем легковушки находился 19-летний водитель. Парень неправильно выбрал скорость на круговом пересечении дороги, не справился с управлением, выехал в сторону встречного автобуса и совершил лобовое столкновение. В результате аварии травмирован пассажир машины. Он доставлен в больницу.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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