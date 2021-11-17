Под Борисовом 19-летний водитель на Citroen врезался в автобус. Пострадал пассажир

Новости Беларуси. Авария в Минском районе. На 12-м километре автодороги Колодищи – Заславль не разъехались два автомобиля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

59-летний водитель Kia, выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступил минчанке за рулем Rover. В результате машины столкнулись. Женщина-водитель с травмами госпитализирована.