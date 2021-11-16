Представитель Генштаба: польские силовики применили спецсредства с токсичными химикатами в отношении беженцев

Новости Беларуси. Использование спецсредств, содержащих химикаты может привести к необратимым последствиям для здоровья людей. Такое заявление после атаки польских силовиков на беженцев сделали представители белорусского военного ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, отгоняя беженцев от колючей проволоки на КПП «Брузги», польские силовики применили водометы, заправленные жидкостью оранжевого цвета. В стихийном лагере долгое время было практически невозможно дышать. У пострадавших были поражены глаза, органы дыхания. Нескольким беженцам и журналистам, попавшим под струи воды, пришлось обратиться за медицинской помощью.

Игорь Малык, заместитель начальника штаба управления радиационной, химической, биологической защиты и экологии Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Сегодня мы стали свидетелями того, как польские силовики на белорусско-польской границе в отношении беженцев, среди которых женщины и дети, применяли специальные средства, содержащие токсичные химикаты раздражающего действия. Необдуманное применение подобных средств может привести к необратимым последствиям для здоровья людей, повреждая органы дыхания и зрения. Наибольшую опасность это представляет для людей, имеющих хронические заболевания данных органов. У военного ведомства вызывает настороженность факт применения средств в данных условиях обстановки. Тем более что люди находились на белорусской территории. Министерство обороны считает, что подобные действия должны получить правовую оценку.