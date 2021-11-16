В Минском районе всего за один день произошло около 50 ДТП с материальным ущербом

Новости Беларуси. Массовое ДТП в Минском районе. На 24-м километре автотрассы Минск – Молодечно – Нарочь в неуправляемом заносе автомобиль Porsche врезался в отбойник, после столкнулся с Ford, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В результате аварии 32-летний водитель Porsche, его беременная жена и их пятилетняя дочь с травмами госпитализированы. Известно, что на колесах автомобиля были установлены летние шины.

Сегодня это не единственная авария на молодечненской трассе. Так, на 16-м километре автодороги 26-летний водитель BMW неправильно выбрал дистанцию и врезался в попутный Renault. От удара последний столкнулся с грузовиком. Машины получили механические повреждения.

Всего в пристоличье только за 16 ноября произошло около 50 ДТП с материальным ущербом. На дорогах области – около 70 аварий.