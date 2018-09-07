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В Минске на ребёнка упали футбольные ворота. Возбуждено уголовное дело

07 сентября 2018 09:30
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Новости Беларуси. Решением прокуратуры возбуждено уголовное дело из-за полученной 11-летним мальчиком травмы.  

Как сообщает Генпрокуратура, 17 августа 2018 года ребёнок играл на озеленённой территории в границах улиц Лынькова — Тимошенко и Местного проезда. Через какое-то время на мальчика упали незакреплённые футбольные ворота.  

Пострадавший обратился в медучреждение с открытой ЧМТ средней степени, переломом костей лицевого черепа с переходом на основание черепа и иными повреждениями в области головы. Родители мальчика не стали писать заявление. О полученных ребёнком травмах сообщили медики.  

В Генпрокуратуре было решено возбудить уголовное дело по факту причинения малолетнему тяжких телесных повреждений по неосторожности. Были проанализированы сведения о других похожих случаях на поднадзорной территории.  

Выяснилось, что летом прошлого года на двух несовершеннолетних тоже падали футбольные ворота. Было предложено обследовать спортивные и игровые площадки, а если обнаружатся проблемы – решить их.  

Мингорисполкому рекомендовано изучить вопрос разработки поэтапной программы для замены изжившего себя детского уличного игрового оборудования на современные комплексы.  

Летом 2018 года в Ивацевичах 8-летнюю девочку придавило воротами гаража. 

Пострадавшую доставили в реанимацию – здесь подробнее.  

# Несчастный случай # происшествия

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