В Минске на ребёнка упали футбольные ворота. Возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Решением прокуратуры возбуждено уголовное дело из-за полученной 11-летним мальчиком травмы.

Как сообщает Генпрокуратура, 17 августа 2018 года ребёнок играл на озеленённой территории в границах улиц Лынькова — Тимошенко и Местного проезда. Через какое-то время на мальчика упали незакреплённые футбольные ворота.

Пострадавший обратился в медучреждение с открытой ЧМТ средней степени, переломом костей лицевого черепа с переходом на основание черепа и иными повреждениями в области головы. Родители мальчика не стали писать заявление. О полученных ребёнком травмах сообщили медики.

В Генпрокуратуре было решено возбудить уголовное дело по факту причинения малолетнему тяжких телесных повреждений по неосторожности. Были проанализированы сведения о других похожих случаях на поднадзорной территории.

Выяснилось, что летом прошлого года на двух несовершеннолетних тоже падали футбольные ворота. Было предложено обследовать спортивные и игровые площадки, а если обнаружатся проблемы – решить их.

Мингорисполкому рекомендовано изучить вопрос разработки поэтапной программы для замены изжившего себя детского уличного игрового оборудования на современные комплексы.

Летом 2018 года в Ивацевичах 8-летнюю девочку придавило воротами гаража.