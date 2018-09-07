69 тонн сена сгорело в Ивацевичском районе. Устанавливается причина пожара

Новости Беларуси. Около 70 тонн сена сгорело в Ивацевичском районе.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС, происшествие случилось вечером шестого сентября. Возгорание произошло в навесе для хранения грубых кормов 1980 года постройки.

Строение принадлежит ОАО. Размеры навеса составляют 25 на 100 метров. Общая загрузка – 79 тонн. Огонь повредил 69 тонн сена, а остальные 10 тонн укоса нынешнего года не были повреждены.

Устанавливается причина пожара.