Прямой эфир

В Минске на балкон многоэтажки обрушилось сухое дерево. Звонки в ЖЭС 4 года игнорировались

07 декабря 2013 17:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Высохшее дерево обрушилось на балкон одной из столичных многоэтажек. В результате: выбито стекло, рама, поврежден шифер и даже шкафы, которые стояли на лоджии.

В течение четырех лет местные жители звонили в ЖЭС, чтобы спилить дерево и предотвратить несчастный случай. Положительного ответа так и не дождались. Теперь столкнулись с новой проблемой: кто возместит ущерб? За помощью местные жители обратились на «горячую линию» телеканала СТВ.

Михаил Дубовик:
Я пошел на кухню, слышу треск, вижу - летят какие-то ветки. Я сначала испугался, не понял, что это такое, а жена с комнаты кричит: «Дерево упало на нас»!

# происшествия # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС

Другие новости рубрики

Все новости
«Хавер» к 8 декабря покинет Беларусь и уйдет в сторону России, циклон сменят морозы
07 декабря 2013 16:36

«Хавер» к 8 декабря покинет Беларусь и уйдет в сторону России, циклон сменят морозы

90 кг гашиша на сумму $1,5 млн изъяли в Бресте у 46-летнего россиянина
06 декабря 2013 13:16

90 кг гашиша на сумму $1,5 млн изъяли в Бресте у 46-летнего россиянина

Около 90 тысяч нелегальных роз на сумму 3 млрд рублей изъято в Витебске
06 декабря 2013 10:29

Около 90 тысяч нелегальных роз на сумму 3 млрд рублей изъято в Витебске