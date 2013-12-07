В Минске на балкон многоэтажки обрушилось сухое дерево. Звонки в ЖЭС 4 года игнорировались

Новости Беларуси. Высохшее дерево обрушилось на балкон одной из столичных многоэтажек. В результате: выбито стекло, рама, поврежден шифер и даже шкафы, которые стояли на лоджии.

В течение четырех лет местные жители звонили в ЖЭС, чтобы спилить дерево и предотвратить несчастный случай. Положительного ответа так и не дождались. Теперь столкнулись с новой проблемой: кто возместит ущерб? За помощью местные жители обратились на «горячую линию» телеканала СТВ.

Михаил Дубовик:

Я пошел на кухню, слышу треск, вижу - летят какие-то ветки. Я сначала испугался, не понял, что это такое, а жена с комнаты кричит: «Дерево упало на нас»!