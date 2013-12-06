Около 90 тысяч нелегальных роз на сумму 3 млрд рублей изъято в Витебске

Новости Беларуси. Ароматный груз. В Витебске таможенники изъяли порядка 90 тысяч роз. Это самая крупная цветочная партия, конфискованная в северном регионе в 2013 году.

Розы различных сортов из Кении, Голландии, Эквадора и Колумбии латышский водитель незаконно пытался перевезти в Россию.

Стоимость ароматного товара – почти 3 миллиарда рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Берестень, старший инспектор отдела таможенных расследований Витебской таможни:

В результате проведения таможенного досмотра было установлено, что фактически перемещаемое количество товара значительно превышает количество товара, указанного в товаросопроводительных документах. В настоящее время по данному факту проводится проверка.