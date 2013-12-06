90 кг гашиша на сумму $1,5 млн изъяли в Бресте у 46-летнего россиянина

Новости Беларуси. Самую крупную партию гашиша в 2013 году в Брестской области задержали. 90 килограммов стоит более 1 миллиона 600 тысяч долларов.

46-летний россиянин ехал из Германии в Санкт-Петеребург. Для пересечения границы выбрал «зеленый» коридор. Однако белорусские специалисты отправили авто в специальный бокс для проверки. Наркотик учуяла служебная собака.

По предварительной версии, провести контрабанду пытались представители организованной преступной группы. Каждый брикет был тщательно упакован и даже промаркирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оперативный сотрудник:

В ходе досмотра специальная собака сделала сработку на заднюю часть автомашины на наличие наркотических веществ. В дальнейшем, в ходе специального досмотра, совместно с сотрудниками Брестской таможни в задней части автомобиля, в специализированном тайнике, обнаружено 127 брикетов ориентировочно с веществом гашиш массой 90 кг.