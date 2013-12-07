«Хавер» к 8 декабря покинет Беларусь и уйдет в сторону России, циклон сменят морозы

Новости Беларуси. «Хавер» возвращается. На Беларусь надвигается мощный североатлантический циклон. Он принесет снегопады и сильный ветер с порывами до 24 метров в секунду. В стране объявлен «оранжевый» уровень опасности.

Первые отголоски стихии уже смогли ощутить многие регионы Беларуси. Снегопад начался еще ночью и продлился до утра. Осадки и гололедица значительно ухудшили дорожные условия.

Коммунальщики были готовы к такому развитию событий. На улицы вышло около 500 спецмашин. Больше всего техники работало в Минской области.

По оперативным данным МЧС, в Крупском районе произошло отключение электричества в 13 населенных пунктах и на двух молочно-товарных фермах. Сбой затронул более четырехсот жилых домов.

Снег осложнил и ситуацию на дорогах области. На 40-ом километре автодороги Минск-Молодечно-Нарочь водитель иномарки не справился с управлением во время обгона, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом. Пассажира легкового авто сотрудники МЧС деблокировали с помощью гидравлического инструмента. С травмами различной степени тяжести он доставлен в больницу. Водители иномарки и микроавтобуса не пострадали.

Автоинспекторы рекомендуют водителям по возможности отказаться от дальних поездок на собственном транспорте.

Лучше не парковать машины вблизи деревьев – возможны их падение из-за сильного ветра. На трассах высока вероятность образования переметов.

Бушевать стихия будет два дня. В наибольшей степени ее воздействие ощутят жители северо-восточных регионов Беларуси. А к 8 декабря «Хавер» покинет республику и уйдет в сторону России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непогода внесла коррективы в работу воздушной гавани. Несколько рейсов в Национальный аэропорт Минск прибыли с опозданием. Бушевать стихия будет два дня. В наибольшей степени ее воздействие ощутят жители северо-восточных регионов Беларуси. А к воскресенью «Хавер» покинет республику и уйдет в сторону России.

7 декабря дорожные и коммунальные службы в режиме нон-стоп выполняют работы по уборке снега и ликвидации зимней скользкости. Госавтоинспекция просит водителей не оставлять автомобили на краю проезжей части, чтобы не мешать работе спецтехники. Кстати, к уборке во дворах подключаются и сами автомобилисты: они расчищают от снега свои места парковки. По прогнозам синоптиков, завтра североатлантический циклон покинет территорию Беларуси и уйдет на Московскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снежно будет и 8 декабря. А на следующей неделе в Беларусь придут морозы.

Марина Бобович, работник УП «Зеленстрой Заводского района Минска»:

В этом году убирать намного легче, потому что больше единиц техники.

Анастасия Хатович:

Каждый, кто хочет нормально утром выезжать со двора, должен убирать территорию вокруг своей машины. Если каждый будет убирать хотя бы в метре от своей машины, возможно, весь двор будет чистый.

Тем временем, Европа приходит в себя после мощного шторма, который обрушился на регион накануне. В результате разгула стихии погибли уже около десятка человек. Последний трагический случай произошел в Польше. На автомобиль из-за сильного ветра, скорость которого достигала ста километров в час, упало дерево.

Сложная ситуация и в Германии. В результате мощного наводнения в некоторых регионах до сих пор не восстановлено транспортное сообщение. На северо-востоке страны около 4 тысяч человек остались без света.

До сих пор нет электричества в домах более 8 тысяч шотландцев. Кстати, первой мощное дыхание урагана на себе ощутила Британия. Скорость ветра в некоторых районах превышала 220 километров в час. В результате, десятки зданий повреждены.

А вот в США бушует настоящая снежная буря. Больше всего осадков выпало в Техасе, Арканзасе и Луизиане. Непогода уже стала причиной увеличения ДТП. Ситуацию осложняют и нетипичные для этого региона морозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.