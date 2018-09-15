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В Поставском районе перевернулся Peugeot, водитель погиб

15 сентября 2018 12:02
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Новости Беларуси. Вечером 14 сентября в Поставском районе перевернулся Peugeot.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД Витебского облисполкома, легковушка ехала по автодороге Глубокое – Поставы – Лынтупы. За рулём Peugeot 406 находился 51-летний механизатор одного из местных хозяйств, водительских прав у мужчины не было.  

Во время движения иномарка оказалась за пределами проезжей части, вылетела в кювет и опрокинулась. Водитель получил смертельные травмы.  

Осенью 2018 года в Белоозёрске Mercedes упал в канал ГРЭС. 

Один человек погиб – подробности здесь.  

# Авария в Витебской области # происшествия

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