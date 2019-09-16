Прямой эфир

В Могилёве на пешеходном переходе Renault насмерть сбил мужчину

16 сентября 2019 10:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 16 сентября в Могилёве около шести утра в ДТП погиб пешеход.

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 24-летний водитель Renault Logan ехал по улице Королёва. В какой-то момент произошёл наезд на 59-летнего местного жителя, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

В Могилёве на пешеходном переходе Renault насмерть сбил мужчину-1

Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома

Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Предварительно, водитель Renault был трезв. Ведётся проверка, устанавливаются причины аварии.

На прошлой неделе под Гомелем женщину сбил Mercedes.

Перед происшествием женщину в результате конфликта высадили из машины – здесь подробности.

# Авария в Могилеве # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Гомеле в дворовой территории произошёл наезд на 8-летнего велосипедиста
16 сентября 2019 10:14

В Гомеле в дворовой территории произошёл наезд на 8-летнего велосипедиста

В Светлогорском районе столкнулись грузовик и легковушка. Пострадали два человека
16 сентября 2019 09:55

В Светлогорском районе столкнулись грузовик и легковушка. Пострадали два человека

Из школы в Минске были эвакуированы более 1300 человек
16 сентября 2019 09:31

Из школы в Минске были эвакуированы более 1300 человек