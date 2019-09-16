В Могилёве на пешеходном переходе Renault насмерть сбил мужчину
Новости Беларуси. 16 сентября в Могилёве около шести утра в ДТП погиб пешеход.
Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 24-летний водитель Renault Logan ехал по улице Королёва. В какой-то момент произошёл наезд на 59-летнего местного жителя, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.
Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома
Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Предварительно, водитель Renault был трезв. Ведётся проверка, устанавливаются причины аварии.
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