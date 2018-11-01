Прямой эфир

Peugeot врезался в дерево в Речицком районе. Погиб 30-летний водитель, пассажиры – в больнице

01 ноября 2018 10:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Речицком районе произошло ДТП со смертельным исходом.

По информации ГАИ УВД Гомельского облисполкома, авария произошла первого ноября. За рулем автомобиля Peugeot находился 30-летний мужчина. Транспортное средство на закруглении дороги вправо съехало в левый по ходу движения кювет, где опрокинулось несколько раз и столкнулось с деревом.

Peugeot врезался в дерево в Речицком районе. Погиб 30-летний водитель, пассажиры – в больнице-1

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Водитель авто погиб на месте ДТП. Кроме него в салоне находились три пассажира – девушки 25 и 28 лет и 22-летний молодой человек. Они получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу. 

Водитель не был пристегнут ремнем безопасности.

В сентябре в Калинковичском районе Volkswagen врезался в столб.

Погиб 2-летний сын водителя (читать далее).

# Авария в Гомельской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Под Ганцевичами грузовой поезд сбил молодого человека
01 ноября 2018 10:04

Под Ганцевичами грузовой поезд сбил молодого человека

Искал закладку: велосипедист сообщил работникам ГАИ о подозрительном минчанине
01 ноября 2018 09:31

Искал закладку: велосипедист сообщил работникам ГАИ о подозрительном минчанине

16-летний подросток смертельно ранил ножом мужчину в Витебске
01 ноября 2018 08:53

16-летний подросток смертельно ранил ножом мужчину в Витебске