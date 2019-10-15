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В Гродно 15-летнего подростка избили из-за серёжки в ухе

15 октября 2019 10:56
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Новости Беларуси. В Гродно подростка избили из-за сережки в ухе.   

По информации УВД Гродненского облисполкома, происшествие случилось около одного из общежитий города. 15-летний парень получил несколько ударов по голове. Причиной его избиения стало то, что нападавшему не понравился внешний вид подростка, а особенно – сережка в ухе.   

Пострадавшему пришлось зашивать лоб. Подросток обратился в милицию.  

Нападавший был задержан. Противоправному поведению нигде неработающего молодого человека дана правовая оценка. Уголовная ответственность за подробные деяния предусмотрена ст.339 «Хулиганство».  

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# Хулиганство # происшествия

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