В Гродно 15-летнего подростка избили из-за серёжки в ухе

Новости Беларуси. В Гродно подростка избили из-за сережки в ухе.

По информации УВД Гродненского облисполкома, происшествие случилось около одного из общежитий города. 15-летний парень получил несколько ударов по голове. Причиной его избиения стало то, что нападавшему не понравился внешний вид подростка, а особенно – сережка в ухе.

Пострадавшему пришлось зашивать лоб. Подросток обратился в милицию.

Нападавший был задержан. Противоправному поведению нигде неработающего молодого человека дана правовая оценка. Уголовная ответственность за подробные деяния предусмотрена ст.339 «Хулиганство».