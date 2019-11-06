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В Копыле мужчина искупался в пруду и устроил скандал в магазине из-за мокрых сигарет

06 ноября 2019 08:39
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Новости Беларуси. В Копыле мужчина пришел в магазин скандалить из-за мокрых сигарет.  

По информации сотрудника УИОС МВД Маргариты Говровой, работники магазина дважды звонили правоохранителям с периодичностью в пять минут. В первый раз они сообщили, что мужчина со скандалом требует возврата денег за купленные сигареты. Оказалось, что они были мокрые.  

Сотрудники магазина объясняли мужчине, что такая марка у них даже не продается. Позже выяснилось, что сигареты были намочены в пруду неподалеку – находясь в нетрезвом состоянии, мужчина решил искупаться.  

Второй раз кассиры звонили правоохранителям из-за того, что клиент сначала поскандалил с покупателем, а потом поднял стол с платежным терминалом, который упал на пол и треснул.  

На мужчину был составлен административный протокол за нахождение в нетрезвом виде в общественном месте. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.  

В конце октября житель Минска в шутку выбросил на чужой автомобиль арбуз (читать далее).  

# Хулиганство # происшествия

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