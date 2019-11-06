В Копыле мужчина искупался в пруду и устроил скандал в магазине из-за мокрых сигарет

Новости Беларуси. В Копыле мужчина пришел в магазин скандалить из-за мокрых сигарет.

По информации сотрудника УИОС МВД Маргариты Говровой, работники магазина дважды звонили правоохранителям с периодичностью в пять минут. В первый раз они сообщили, что мужчина со скандалом требует возврата денег за купленные сигареты. Оказалось, что они были мокрые.

Сотрудники магазина объясняли мужчине, что такая марка у них даже не продается. Позже выяснилось, что сигареты были намочены в пруду неподалеку – находясь в нетрезвом состоянии, мужчина решил искупаться.

Второй раз кассиры звонили правоохранителям из-за того, что клиент сначала поскандалил с покупателем, а потом поднял стол с платежным терминалом, который упал на пол и треснул.

На мужчину был составлен административный протокол за нахождение в нетрезвом виде в общественном месте. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.