Нетрезвый водитель устроил погоню в Минске, а потом врезался в три автомобиля

Новости Беларуси. Дорожная погоня во Фрунзенском районе. Несколько экипажей ГАИ преследовали гонщика на Volkswagen, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виляющее из стороны в сторону авто автоинспекторы заметили ещё на проспекте Пушкина – водитель двигался в направлении Притыцкого. Многочисленные требования остановиться водитель проигнорировал, свернув на Ольшевского.