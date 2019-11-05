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Нетрезвый водитель устроил погоню в Минске, а потом врезался в три автомобиля

05 ноября 2019 14:57
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Новости Беларуси. Дорожная погоня во Фрунзенском районе. Несколько экипажей ГАИ преследовали гонщика на Volkswagen, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Нетрезвый водитель устроил погоню в Минске, а потом врезался в три автомобиля-1

Виляющее из стороны в сторону авто автоинспекторы заметили ещё на проспекте Пушкина – водитель двигался в направлении Притыцкого. Многочисленные требования остановиться водитель проигнорировал, свернув на Ольшевского.

Нетрезвый водитель устроил погоню в Минске, а потом врезался в три автомобиля-4

В итоге любитель быстрой езды не справился с управлением и врезался сразу в три автомобиля. Нарушителя задержали. В крови обнаружено около 2-х промилле алкоголя.

# Милицейская погоня # происшествия # Фотофакт

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